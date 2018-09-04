ЄСВ в Чернівцях сплачено на 989 млн грн

- 04.09.2018 10:15
ЄСВ в Чернівцях сплачено на 989 млн грн

Упродовж восьми місяців цього року  працедавці Чернівців спрямували на соціальні потреби 989,0 млн грн єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, що на 226,3 млн грн, або на 29,7 відс. більше надходжень відповідного періоду минулого року.

Чернівецька ОДПІ нагадує, що на сьогодні розмір мінімальної заробітної плати становить 3723 грн., при цьому розмір мінімального страхового внеску – 819,06 грн. (3723 грн. х 22 відс.).

Зверніть увагу, що з 1 січня 2018 року нарахування зобов’язань по сплаті єдиного внеску для самозайнятих осіб, незалежно від обраної системи оподаткування, відбуваються щоквартально до 20 числа місяця, наступного за звітним кварталом.

Пам’ятайте, що своєчасна та у повному обсязі сплата єдиного соціального внеску – це не лише обов’язок перед державою, а й гарантоване право громадян на соціальний захист. Кожен офіційно працевлаштований робітник, кожна гривня податків, сплачена із заробітних плат, зміцнюють економіку та сприяють підвищенню соціальних стандартів.

Сектор організації роботи Чернівецької ОДПІ 

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: єдиний соцвнесок, чернівці податки, податкова чернівці внески

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