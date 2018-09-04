



Чернівчанок запрошують на захід Леді на велосипеді - 04.09.2018 09:56

Традиційний велопарад для дівчат під назвою "Леді на велосипеді" відбудеться в Черніівцях 16 вересня. Всіх бажаючих взяти участь дівчат запрошують долучитись до події, вдягнувшись у стилі так званого "велосипедного шику" - Cycle Chic. В даний спосіб пропонується надихнути чернівецьких дівчат та жінок для міських пересувань велосипедом.

Організаторами події є "Буковинська агенція регіонального розвитку". Захід проводиться в рамках Європейського тижня мобільності.

Велопробіг для дівчат відбуватиметься центральними вулицями міста.

Cycle Chic являє собою відгалуження вуличної моди, тобто стиль, доступний для всіх на щодень, який не передбачає особливого екіпірування для подорожей велосипедом. Учасницям жіночого велопробігу пропонують вбратись в будь-який зручний та гарний одяг на власний смак, однак, бажано, в спільному стилі, щоб "Леді на велосипеді" виглядали разом стильно та гармонійно. Пропонується обирати одяг в "осінній" гамі, надаючи перевагу відтінкам жовтого, помаранчевого, червоного та фіолетового.

Учасниць пробігу чекають біля центрального входу у парк культури та відпочинку імені Т.Шевченка. Початок пробігу - о 15:00 в неділю, 16 вересня. Дівчата рухатимуться за наступним маршрутом: парк Шевченка – вул. Героїв Майдану – Проспект Незалежності – вул.Небесної сотні – вул. Федьковича – вул. Кордуби – площа Соборна – вул. Котляревського – вул. Університетська – вул. Бандери. Фініш велопробігу розташовуватиметься на розі вулиць Університетської та Степана Бандери у сквері.

Платинова Буковина, Чернівці

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