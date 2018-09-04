



Україна розробляє план протидії блокування Азовського моря - 04.09.2018 09:48

Провокації Росії в Азовському морі не можуть лишитись без відповіді, і це означає, що Україна має найближчим часом вжити заходів. Як зазначив голова українського МЗС, для відповідної реакції Україна має задіяти як юридичні дії в міжнародних судах, так і співпрацю з міжнародними партнерами в плані безпеки.

Павло Клімкін відзначив, що загострення ситуації в Азовському морі з боку РФ прогнозувалось заздалегідь. Україна усвідомлювала, що Росія незабаром розпочне контрольовану ескалацію та посилюватиме свій тиск. У зв’язку з цим діяти треба комплексно, а не лише в політичному, юридичному полі, з огляду на безпеку. Це означає, що вийти з ситуації допоможе лише поєднання усіх дій та інших заходів.

Загалом, йдеться про проведення протидесантних дій, юридичних заходів, розвитку присутності в Азовському морі та взаємодії з партнерами та друзями України на міжнародній арені.

Окрім того, міністр також відзначив, наскільки є важливим признати Азовське море нормальним територіальним морем.

Нагадаємо, що поведінка Росії в Азовському морі останнім часом стала більш агресивною. Все частіше затримуються закордонні кораблі, що прямують в українські порти в Азовському морі. Через це по суті для України блокується анал торговлі на морі. Згідно заяв українських прикордонників, російська сторона ініціювала жорстку політики затримання та огляду суден в Керченській протоці.

Платинова Буковина

Всі новини