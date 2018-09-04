На Японію обрушився надпотужний тайфун Джебі

- 04.09.2018 09:13
На Японію обрушився надпотужний тайфун Джебі

У вівторок, 4 вересня, на Японію обрушився тайфун Джебі. Згідно з повідомленнями, даний тайфун став найпотужнішим за 25 років.

Найбільше постраждала від удару стихії західна частина країни. Тут через тайфун розгулялись сильні вітри та зливи, через що з транспортом виникли серйозні проблем.

Наразі тайфун Джебі пересувається на північ, в сторону острова Хонсю - найбільшого острова в Японії. Вітер тайфуну сягає швидкості 160 кілометрів на годину (близько 44,4 метри на секунду), а місцями навіть досягає 215 кілометрів на годину (майже 60 метрів на секунду). Через такі умови було скасовано понад 600 авіарейсів. Окрім того, між містами Осака та Хіросіма було вирішено також призупинити курсування швидкісного залізничного транспорту.

Прем’єр-міністр країни Сіндзо Абе звернувся до жителів регіонів, що являюьться найбільш вразливими, та закликав долучатись до завчасної евакуації. Наразі повідомляється про евакуацію приблизно 300 тисяч осіб. З них переважну більшість - порядка 280 тисяч - було евакуйовано з портового міста Кобе.

Окрім того, на заході Японії є серйозний ризик виникнення торнадо, повеней та зсувів через тайфун Джебі, як повідомляють у погодній службі країни.

Платинова Буковина

Ключові слова: тайфун джебі, тайфун японія

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