



В чернівецькому ліцеї відкрито басейн для дітей - 03.09.2018 16:54

Сучасний басейн було відкрито 3 вересня у Чернівецькому багатопрофільному ліцеї для обдарованих дітей. Після завершення свята Першого дзвоника в понеділок відбулось урочисте відкриття басейну.

Учениця багатопрофільного ліцею Еріка здійснила перший заплив басейном після відкриття.

В навчальному закладі відзначили, що уроки фізичної культури, що відбуваються в спортзалі, частково будуть замінені уроками плавання у новоствореному басейні.

За словами помічника директора з адміністративно-господарської частини Валерія Парасимчука, басей має параметри 6 на 12 метрів при глибині 1,5 метри. Щотижня для учнів заплановано три уроки фізкультури, і поки що обговорюється питання кількості відвідувань басейну. Орієнтовно кожен клас буде відвідувати уроки плавання два рази на тиждень.

Платинова Буковина, Чернівці

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