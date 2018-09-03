В чернівецькому ліцеї відкрито басейн для дітей

- 03.09.2018 16:54
В чернівецькому ліцеї відкрито басейн для дітей

Сучасний басейн було відкрито 3 вересня у Чернівецькому багатопрофільному ліцеї для обдарованих дітей. Після завершення свята Першого дзвоника в понеділок відбулось урочисте відкриття басейну.

Учениця багатопрофільного ліцею Еріка здійснила перший заплив басейном після відкриття.

В навчальному закладі відзначили, що уроки фізичної культури, що відбуваються в спортзалі, частково будуть замінені уроками плавання у новоствореному басейні.

За словами помічника директора з адміністративно-господарської частини Валерія Парасимчука, басей має параметри 6 на 12 метрів при глибині 1,5 метри. Щотижня для учнів заплановано три уроки фізкультури, і поки що обговорюється питання кількості відвідувань басейну. Орієнтовно кожен клас буде відвідувати уроки плавання два рази на тиждень.

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: басейн в чернівецькій школі, чернівецький багатопрофільний ліцей для обдарованих

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

ЄСВ в Чернівцях сплачено на 989 млн грн Упродовж восьми місяців цього року працедавці Чернівців спрямували на соціальні потреби 989,0 млн грн єдиного внеску
- 04.09.2018 10:15
Чернівчанок запрошують на захід Леді на велосипеді Традиційний велопарад для дівчат під назвою "Леді на велосипеді" відбудеться в Черніівцях 16 вересня
- 04.09.2018 09:56
Україна розробляє план протидії блокування Азовського моря Провокації Росії в Азовському морі не можуть лишитись без відповіді, і це означає, що Україна має найближчим часом вжити заходів
- 04.09.2018 09:48
На Японію обрушився надпотужний тайфун Джебі У вівторок, 4 вересня, на Японію обрушився тайфун Джебі. Згідно з повідомленнями, даний тайфун став
- 04.09.2018 09:13
На викраденій машині чернівчанин злетів у прірву Правоохоронці «по гарячих слідах» затримали правопорушника
- 03.09.2018 17:32
Лохотрон по-московски: как никому неизвестный Тони Робинс с танцами и 3 слайдами заработал в Олимпийском больше $ 12 млн Современный Остап Бендер: лайф-коуч Тони Роббинс
- 03.09.2018 16:21
Сьогодні вилетів перший рейс Ryanair Україна Перший рейс з Укрїни, виконаний ірландським лоукостером Ryanair відбувся сьогодні, 3 вересня.
- 03.09.2018 16:11
Бурбак передав Парубію частину підписів про перевибори в Чернівцях До розгляду питання про позачергове проведення виборів депутатів міської ради Чернівців та міського голови
- 03.09.2018 15:51
В Чернівцях бебі-бокси видаватимуть за місцем прописки Всім молодим мамам, хто народив дитину з 1 вересня, будуть видавати одноразову допомогу вартістю 5000 гривень
- 03.09.2018 15:29
На вихідні в ДТП на Буковині травмувалось п'ятеро людей Недотримання швидкісного режиму призвело до травмування п’ятьох осіб. Поліція з’ясовує всі обставини автопригод.
- 03.09.2018 14:59

Всі новини