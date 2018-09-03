



На викраденій машині чернівчанин злетів у прірву - 03.09.2018 17:32

Правоохоронці «по гарячих слідах» затримали правопорушника. За скоєне молодикові загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

2-го вересня по обіді до поліції звернувся 36-річний чернівчанин, котрий повідомив, що невідома особа незаконно заволоділа його автомобілем. Легковик «Volkswagen Bora» сірого кольору був припаркований на одній із вулиць Чернівців. На пошуки іномарки одразу ж були орієнтовані всі екіпажі поліції, в обласному центрі ввели план «Перехват».

Вже невдовзі правоохоронці помітили викрадений автомобіль. Ігноруючи вимоги поліцейських зупинитися, зловмисник почав утікати, рухаючись в сторону виїзду з міста. Не впоравшись з керуванням, викрадач з’їхав на чужому авто з мосту у кількаметровий яр. Порушник покинув понівечений транспортний засіб і намагався втекти з місця події.

Вжитими заходами патрульні поліцейські спільно зі слідчо-оперативною групою Чернівецького відділу поліції затримали зловмисника. Ним виявився 26-річний місцевий житель, котрий неодноразово потрапляв у поле зору поліції за корисливі злочини. Медичне освідчення на стан сп’яніння показало, що порушник був тверезим.

Наразі молодика поміщено до ізолятору тимчасовго тримання. Слідчі розпочали кримінальне провадження, передбачене частиною 2 статті 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України та готують клопотання щодо обрання запобіжного заходу.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

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