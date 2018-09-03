



Бурбак передав Парубію частину підписів про перевибори в Чернівцях - 03.09.2018 15:51

До розгляду питання про позачергове проведення виборів депутатів міської ради Чернівців та міського голови спікера українського парламенту Андрія Парубія закликав народний депутат України Максим Бурбак.

Власне, в понеділок, 3 вересня, на засіданні Погоджувальної ради Бурбак передав спікеру Верховної Ради частину звернень від чернівчан з проханям про розгляд питання стосовно позачергових виборів у Чернівцях. Бурбак наголосив, що в Чернівецькій міській раді незаконно був усунений міськй голова Олексій Каспрук. Наразі ж у місті планується реванш банди Януковича та Фрташа з Борисовим.

Подібні речі, за словами нардепа, можуть ланцюгом розпочатись у всіх органах місцевого самоврядування в Україні, почавшись з Чернівців.

Нагадаємо, що народні депутати України Максим Бурбак та Микола Федорук ще рік тому зареєстрували постанову стосовно перевиборів у Чернівецькій міській раді через незаконно прийняте рішення.

Бурбак відзнчив, що він передає лише малу частину звернень, зібраних ініціативними групами в Чернівцях.

Платинова Буковина, Чернівці

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