В Чернівцях бебі-бокси видаватимуть за місцем прописки- 03.09.2018 15:29
Всім молодим мамам, хто народив дитину з 1 вересня, будуть видавати одноразову допомогу вартістю 5000 гривень. Йдеться про так званий бебі-бокс - пакунок з речами, які знадобляться молодій мамі та малюкуз перший днів після народження.
Таку допомогу мають видавати всім породіллям, однак, до Чернівців пакунки ще не дістались. Тим не менш, бебі-бокси обіцяють видати батькам усіх малят, що з'явились на світ з 1 вересня. Якщо на момент виписки матері і дитини з пологового пакунок отримано не було, варто написати спеціальну заяву.
Міністерство соціальної політики напередодні представило зразок заяви на отримання бебі-боксу. Зі зразком можна ознайомитись нижче. Написати таку заяву може як мати, так і батько новонародженої дитини.
Займатись доставкою пакунків малюка буде місцевий структурний підрозділ з питань соціального захисту населення. Видача пакунку відбуватиметься в органах праці та соціального захисту населення відбуватиметься протягом 17 робочих днів на підставі заяви, та не пізніше 30 днів з дня народження дитини. Отримання відбувається за місцем проживання.
В пологових відділеннях бебі-боксів поки що немає.
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