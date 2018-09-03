



На вихідні в ДТП на Буковині травмувалось п'ятеро людей - 03.09.2018 14:59

Недотримання швидкісного режиму призвело до травмування п’ятьох осіб. Поліція з’ясовує всі обставини автопригод.

Вранці 1-го вересня в селі Тернавка Герцаївського району 29-річний водій автомобіля «Hyundai Santa FE» не впорався з керуванням, з’їхав у кювет, де наїхав на бетонну перешкоду. Внаслідок ДТП кермувальника та 29-річного пасажира із травмами госпіталізовано до лікарні міста Чернівці.

Ще одна автопригода сталася опівночі 2-го вересня в селі Опришени Глибоцького району. 37-річний чернівчанин, керуючи автомобілем «Chevrolet Lacetti», не обрав безпечної швидкості руху та виїхав за межі проїжджої частини дороги, що призвело до перекидання авто. В результаті аварії 61-річна пасажирка із переломом хребця доставлена до травматологічного відділення Чернівецької лікарні швидкої медичної допомоги.

В обох випадках медичне освідчення показало, що водії на момент скоєння ДТП були тверезі.

Цього ж дня в селі Нові Бросківці Сторожинецького району 23-річний місцевий житель, керуючи автомобілем «ВАЗ» напідпитку, не впорався з керуванням та з’їхав у кювет. Внаслідок автопригоди водій отримав травми голови, а 39-річний пасажир - перелом хребта. Обох чоловіків госпіталізували до Сторожинецької районної лікарні.

За всіма фактами слідчі розпочали кримінальні провадження, передбачені частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього рух або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Правоохоронці проводять досудові розслідування та встановлюють усі обставини цих аварій.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина

Всі новини