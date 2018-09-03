В Харкові 14-річна дівчина наклала на себе руки

- 03.09.2018 14:00
В Харкові 14-річна дівчина наклала на себе руки

На Салтиковському шосе в Харкові сталась надзвичайна подія. Як повідомляють у місцевому управління поліції, з 14 поверху житлового будинку з вікна вистрибнула неповнолітня дівчина.

Даний інцидент стався в неділю, 2 вересня. Повідомляння в поліцію надійшло о 19:52.

Вечором цього дня 14-річна дівчина мала повернутись додому, проте, вона повідомила батькам, що погуляє ще трохи. Після цього стало відомо, що дівчина викинулась з вікна. В поліції повідомляють, що загибла виховувалась у благополучній родині. Окрім неї, в сім'ї виховується ще двоє неповнолітніх дітей - хлопчиків 2007 та 2015 років народження.

Стало відомо, що загибла лишила передсмертну записку, в тексті якої вона зазначила, що в її смерті нікого не варто звинувачувати.

В поліції встановлюють всі обставини даної події. Вирішується питання з встановленням квалифікації даного інциденту згідно Кримінального кодексу України.

Платинова Буковина

Ключові слова: суїцид харків 2 09 2018

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