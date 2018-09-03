



Про видачу чеків без РРО - 03.09.2018 13:00

В Україні реалізується пілотний проект щодо використання смартфонів і планшетів в якості касових апаратів, який спростить та здешевить процес реєстрації розрахункової операції і покращить умови ведення господарської діяльності.

Реалізація експериментального проекту з упровадження інноваційної системи реєстрації та обліку РРО e-Receipt триватиме до 31 грудня 2019 року. У цей період будуть проведені дослідження роботи новітніх моделей програмних та програмно-технічних комплексів, можливості їх застосування для здійснення розрахункових операцій, прийняті рішення щодо доцільності їх впровадження у промислову експлуатацію та подальшого застосування суб’єктами господарювання.

Що ж отримає бізнес у результаті впровадження цього нововведення?

Як пояснила начальник управління обслуговування платників Чернівецької ОДПІ Оксана Дьоміна, відповідно до діючого законодавства в Україні при проведенні розрахунків усі суб’єкти господарювання, що здійснюють готівкові розрахунки у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, за винятком окремих категорій платників єдиного податку, а також купівлі-продажу іноземної валюти, повинні використовувати РРО. Але існуюча на сьогодні система реєстрації і обліку РРО потребує від підприємців витрат на придбання та обслуговування реєстратора розрахункових операцій. Підприємець має отримати документи від сервісної організації, подати заяву до Центру обслуговування платників фіскальної служби та отримати документ про реєстрацію. Вартість реєстратора при цьому в залежності від виробника становить від 4 до 20 тисяч гривень, витрати на сервісне обслуговування – від 200 гривень на місяць.

Система e-Receipt сприятиме популяризації використання відповідних комплексів бізнесом, створить передумови для демонополізації ринку засобів для реєстрації розрахункових операцій, спростить умови їх введення в експлуатацію та використання, зменшить витрати підприємців на їх придбання та обслуговування, зазначила Оксана Володимирівна.

Загалом, інноваційна система реєстрації та обліку РРО – e-Receipt має наступні переваги:

- може бути встановлена та підтримуватиметься будь-яким пристроєм (персональні комп’ютери, планшети, смартфони тощо);

- передбачає оnline реєстрацію пристроїв без подання до контролюючих органів будь-яких паперових документів та не потребуватиме абонентської плати за користування нею;

- всі кейси цієї системи безкоштовні для її користувачів та не потребують абонентської плати за користування;

- система працюватиме цілодобово та міститиме значний масив інформації для забезпечення потреб її користувачів;

- сформований електронний чек буде реєструватися в системі ДФС та доповнюватися QR-кодом, при цьому інформація про чек та його QR-код будуть доступні для перегляду в «Електронному кабінеті» платника, а також доступні для перегляду покупцем. Таким чином, електронний чек матиме юридичну силу на рівні із звичайним у випадку, якщо покупець захоче повернути товар чи направити скаргу у відповідні органи.

Крім полегшення життя підприємцям відомство переслідує ще одну мету – збільшення податкових надходжень. Адже система електронного адміністрування розрахункових операцій успішно працює у Європі, там розрахункові операції фіксують навіть продавці сувенірної продукції.

Керівництво фіскальної служби вважає, що реалізація вищезазначеної ініціативи дозволить зменшити об’єми тіньового обігу, особливо підакцизних товарів, допоможе у боротьбі із сірим імпортом, контрабандою та нелегальною торгівлею, забезпечить захист споживача, буде стимулювати суб’єктів господарювання використовувати РРО, оскільки зникне аргумент щодо незручностей та дорожнечі реєстраторів.

Результати проведеного пілотного проекту будуть узагальнені фахівцями ДФС України з урахуванням пропозицій, поданих територіальними органами ДФС, центрами сервісного обслуговування, користувачами новітніх моделей та передані для подальшої роботи до Мінфіну. Новітні моделі РРО будуть впроваджені у промислову експлуатацію та застосовуватимуться поряд із традиційними моделями касових апаратів.

Довідково: зазначений проект реалізується відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13.06.2018 №472 «Про реалізацію експериментального проекту щодо реєстрації та експлуатації новітніх моделей програмних та/або програмно-технічних комплексів, призначених для реєстрації розрахункових операцій».

Сектор організації роботи Чернівецької ОДПІ

Платинова Буковина, Чернівці

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