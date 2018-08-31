



Порошенко налаштований на перемогу на наступних виборах - 03.09.2018 11:23

Чинний президент України Петро Порошенко впевнений в тому, що виграє на наступних президенських виборах, що відбудуться 31 березня 2019 року.

Минулого літа журналісти вже питали Порошенка про наміри брати участь в наступних виборах. Спочатку він не ділився планами на подальше президенство. Потім він зазначив, що готовий битись об заклад, що якщо прийде на вибори, то обов’язково переможе.

В джерелах зазначається, що в штабі Порошенка наразі працює чотири особи. За роботу з губернаторами та обласними державдміністраціями відповідає перший статупник голови Адміністрації Президента Віталій Ковальчук. Контроль над регіональними осередками партії БПП, а також мажоритарниками здійснює заступник голови фракції БПП Сергій Березенко. Його однопартієць - народний депутат ІГор Гринів має обов’язки зі змістовного наповнення зовнішньої реклами та рекламних роликів. Міністр інформаційної політики Юрій Стець також присутній у команді діючого президента.

Іноді ще троє долучаються до засідань. Це прес-секретар президента Святослав Цеголко, осільник департаменту інформаційної політики АП Володимир Горковенко, а також спічрайтер Олег Медведєв.

В колах, наближених до Порошенка, вважають, що на президенських виборах він може пройти до другого туру, де конкуренцію йому складе Юлія Тимошенко. Однак на тлі безлічі інших факторів - нових кандидатів, зростання недовіри до влади, репутаційних ризиків тощо, подібний оптимізм може вщухнути вже до зими, як відзначають експерти. В оточенні Порошенка також зазначають, що програвати він не вміє, а одже, або він не балотуватиметься на наступний термін взагалі, або ж піде у президенти для того, щоб перемогти.

Платинова Буковина

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