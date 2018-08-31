



Потрійне ДТП з автобусом Чернівці-Варшава сталось на Львівщині - 03.09.2018 10:46

В місті Галич на автомобільній трасі Н-09 (Мукачево-Львів) в неділю, 2 вересня, ввечері сталась дорожно-транспортна пригода. Згідно повідомлення полісменів, аварія трапилась приблизно о 20:20, неподалік від місцевої авто-заправочсної станції "Формула".

За словами начальника сектору комунікацій Головного управління Нацполіції в Івано-Франківській області Мирослави Белдик, під час руху водій авто марки BMW-525 - чоловік 38 років - не дотримався безпечної дистанції, яка б відповідала рухові автівки. Через це сталось зіткнення з авто марки ЗАЗ-110260, за кермом якого знаходився 37-літній франківчанин. Обидва автомобілі рухались у попутному напрямку.

Через зіткнення авто ЗАЗ вилетіло на зустрічну полосу руху, в результаті чого автіка зіштовхнулась з міжнарлдним пасажирським автобусом сполученням Чернівці-Варшава (автобус марки Setra)

В результаті аварії постраждали двоє осіб - пасажирка авто ЗАЗ - 41-річна жінка, та її 6-літній син. В них діагностовано забій лівої гомілки в нижній третині, закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку. Постраждалих оперативно госпіталізували до Галицької центральної районної лікарні.

Водіїв поліція також перевірила на предмет вживання алкоголю. Було встановлено, що на момент ДТП всі водії були тверезі.

Платинова Буковина

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