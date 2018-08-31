Викрадач авто в Чернівцях злетів з мосту- 03.09.2018 09:47
2 вересня, в неділю, в Чернівцях на вулиці Миколаївській невідомий викрав автомобіль марки Volkswagen. Про це повідомили в патрульній поліції.
Автомобіль, що підпадав під орієнтування, правоохоронцям вдалось виявити вже за 15 хвилин на розі вулиць Фастівська та Руська. Полісмени звернулись до водія-викрадача з проханням зупинити транспортний засіб, однак, він ніяк не відреагував на вимогу поліції.
На вулиці Січових стрільців викрадач втратив управління автівкою, що стало причиною аварії. Водій разом із машиною з’їхав з мосту. Чоловік намагався втекти з місця події, однак, правоохоронцям вдалось його затримати.
На місце пригоди була викликана слідчо-оперативна група, а також праці Держслужби з надзвичайних ситуацій.
Коментарі (0)
Другие новости:
Константинополь може надати УПЦ Томос без узгоджень Автокефалія церкві може бути надана Константинопольським патріархатом без будь-яких узгоджень
- 03.09.2018 12:28
- 03.09.2018 12:28
Через бої у Триполі на волю потрапили 400 в’язнів тюрми Серйозні бої в столиці Лівії Триполі тривають протягом останнього тижня. Повіомляється про загибель близько п’ятидесяти осіб
- 03.09.2018 11:57
- 03.09.2018 11:57
Порошенко налаштований на перемогу на наступних виборах Чинний президент України Петро Порошенко впевнений в тому, що виграє на наступних президенських виборах
- 03.09.2018 11:23
- 03.09.2018 11:23
Потрійне ДТП з автобусом Чернівці-Варшава сталось на Львівщині В місті Галич на автомобільній трасі Н-09 (Мукачево-Львів) в неділю, 2 вересня, ввечері сталась дорожно-транспортна пригода.
- 03.09.2018 10:46
- 03.09.2018 10:46
Пенсії та зарплати в Україні підвищать в 2019 році З початку 2019 року в Україні заплановане підвищення мінімальних пенсійних виплат та зарплатні.
- 03.09.2018 10:06
- 03.09.2018 10:06
В школах Чернівців пролунали перші дзвоники Свято Першого дзвоника та урочисті лінійки відбулись сьогодні, 3 вересня, у чернівецьких школах.
- 03.09.2018 09:23
- 03.09.2018 09:23
Чернівчанин облаштував у своїй квартирі наркопритон Місцевий житель облаштував свою квартиру для вживання наркотичних засобів наркозалежними особами.
- 03.09.2018 09:15
- 03.09.2018 09:15
В Донецьку вбили ватажка ДНР Олександра Захарченка Ватажок самопроголошеної републіки "ДНР" Олександр Захарченко помер від вибуху в центрі Донецька.
- 31.08.2018 19:24
- 31.08.2018 19:24
З 1 вересня подешевшають квитки Укрзалізниці Вартість проїзду в пасажирських потягах далекого сполучення, що курсують у межах України, буде знижена з 1 вересня поточного року
- 31.08.2018 17:48
- 31.08.2018 17:48
Туреччину в пік туристичного сезону засипало снігом Надзвичайна прохолода та навіть опади у вигляді снігу опустились на турецьку провінцію
- 31.08.2018 17:15
- 31.08.2018 17:15