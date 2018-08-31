



Викрадач авто в Чернівцях злетів з мосту - 03.09.2018 09:47

2 вересня, в неділю, в Чернівцях на вулиці Миколаївській невідомий викрав автомобіль марки Volkswagen. Про це повідомили в патрульній поліції.

Автомобіль, що підпадав під орієнтування, правоохоронцям вдалось виявити вже за 15 хвилин на розі вулиць Фастівська та Руська. Полісмени звернулись до водія-викрадача з проханням зупинити транспортний засіб, однак, він ніяк не відреагував на вимогу поліції.

На вулиці Січових стрільців викрадач втратив управління автівкою, що стало причиною аварії. Водій разом із машиною з’їхав з мосту. Чоловік намагався втекти з місця події, однак, правоохоронцям вдалось його затримати.

На місце пригоди була викликана слідчо-оперативна група, а також праці Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Платинова Буковина, Чернівці

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