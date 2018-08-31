



В школах Чернівців пролунали перші дзвоники - 03.09.2018 09:23

Свято Першого дзвоника та урочисті лінійки відбулись сьогодні, 3 вересня, у чернівецьких школах.

Згідно з інформацією управління освіти Чернівецької міської ради, передбачався вступ до перших класів (загалом 104 класи з першачками) 3176 учнів. Таку кількість наводять відповідно до 39 комунальних закладів загальної середньої освіти Чернівців. Дана цифра на 229 більше, ніж у 2017-2018 навчальному році.

Доречі, чернівчани виступають проти застарілого формату шкільних лінійок, закликаючи робити свято Першого дзвоник більш цікавим для дітей.

Як зазначив керівник управління освіти Чернівецької міськради, від формату лінійок радянського зразку в Чернівцях мають відійти вже наступного року.

Платинова Буковина, Чернівці

Всі новини