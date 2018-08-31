



Чернівчанин облаштував у своїй квартирі наркопритон - 03.09.2018 09:15

Місцевий житель облаштував свою квартиру для вживання наркотичних засобів наркозалежними особами. За протиправну поведінку чоловік відповідатиме перед законом.

До Чернівецького відділу поліції надійшла інформація про те, що 55-річний чернівчанин облаштував у свої оселі місце для вживання наркотиків. Під час санкціонованого обшуку у вказаному помешкані працівники сектору превентивної діяльності Чернівецького відділу поліції спільно з патрульними виявили та вилучили кілька десятків таблеток «Субутексу», велику кількість використаних медичних шприців і спеціальний пристрій для викурювання наркотичних речовин. Речові докази направлені для проведення відповідних експертиз.

Крім цього, на момент прибуття поліції у приміщені знаходилися декілька осіб з явними ознаками сп’яніння. Правоохоронці доставили їх до медичної установи для обстеження. Лікарі діагностовали у вказаних осіб сп'яніння внаслідок вживання наркотичних речовин.

За даним фактом слідчі розпочали кримінальні провадження, передбачені статтями 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) та 317 (Організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

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