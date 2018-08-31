



Туреччину в пік туристичного сезону засипало снігом - 31.08.2018 17:15

Надзвичайна прохолода та навіть опади у вигляді снігу опустились на турецьку провінцію Карс, що знаходиться на північному сході країни.

Це сталось днями, коли в Туреччині спостерігається пік туристичного сезону.

У вказаному регіоні різко знизились температурні показники, і стомпчики термометрів показали до +7 градусів.



Через раптовий снігопад місцева влада перекрила на декілька годин траси, власне, ті, якими можна дістатись до найпопулярніших турецьких курортів. За словами спеціалістів, над регіоном пройшов грозовий фронт, який і послужив причиною аномальних погодних змін.

Платинова Буковина

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