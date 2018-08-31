Рівень моря збільшився на 7,7 см за 25 років- 31.08.2018 16:53
Кліматичні зміни вже незворотні, і вони призводять до багатьох чиннників, зокрема - до підвищення рівня моря, що є одним з найважливіших. Справа в тому, що підвищення рівня моря небезпечне для багатбох прибрежних територій, оскільки загрожує затопленням.
Як повідомляють вчені з 50 наукових організацій по всьому світі, об’єднані у проект World Climate Research Programme, лише за останні 25 років рівень води у Світовому океані зріс на 7,7 сантиметрів. Середній показник збільшення на рік складає близько 3,1 мм, і щороку прискорення складає 0,1 мм. Дані почали збирати з 1993 року за допомогою супутникової альтиметрії.
До переліку змін клімату, що складається з семи глобальних показників, входить збільшення рівня моря. Що стосується решти шести показників, - це рівень океанічного тепла, температура, кислотність океану, парникові гази, а також площа льодовиків та морського льоду. Всі показники мають між собою певний зв’язок. Наприклад, рівень води в океані зростає через танення льодовиків, а також через поглинання надлишкового тепла водою, що також веде до збільшення об’єму.
За результатами досліджень вчені роблять висновок, що найбільшим фактором, який призвів до зростання рівня води в океані, є теплове розширення. Цей "внесок" склав 42%. Ще 21% додало танення льодовиків. На 15% та на 8% відповідно був збільшений рівень моря через танення льоду Гренландії та Антарктиди. Інші компоненти також мають свій вплив, однак у процентому відношенні дати оцінку наразі дуже важко.
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