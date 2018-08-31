



Дівчина на навчальному тренінгу випадково вийшла заміж - 31.08.2018 15:49

21-річна дівчина з Гонконгу брала участь у так званому тренінгу, в ході якого грала роль "несправжньої" нареченої, подумавши, що таким чином вона отримає більше досвіду як спеціаліст з організації весіль. Та під час церемонії, як виявилось, вона разом із "нареченим" підписала справжні документи на шлюб. Лише після повернення додому вона зрозуміла, що з нею насправді сталося, та поспішила звернутись до поліції.

Оскільки поліції не вистачило доказів, дівчині лишиль тільки звернутись до місцевої федерації профсоюзі та вирішувати питання юридично. Як виявилось, таким чином шлюбні шахраї вийшли на новий рівень.

Все відбувалось наступним чином. Дівчина у Facebook побалчила оголошення про стажування в якості візажиста. В компанії, що надавала роботу, дівчині запропонували взяти участь в організації весільних подій. Тренінги тривали близько тижня, після чого для завершення навчання дівчині необхідно було взяти участь в імпровізованому весіллі у Китаї. Всі документи, що будуть підписані в рамках урочистої церемонії, дійсними не вважатимуться - в цьому дівчину запевнили. Однак, повернувшись додому, дівчина дізналась, що її ошукали.

Наразі дівчина ще досі заміжня і скоріш за все піде на розлучення. Вона навіть не знає, хто її офіційний чоловік, і чи знаходиться він у Гонконгу.

Як виявилось, щороку в Гонконгц поліція фіксує приблизно 1000 шахрайств, пов’язаних з шлюбом між громадянами Китаю та Гонконга. Справа в тому, що після одруження з жителями Гонконгу, китайці можуть отримати право на переселення в Гонконг.

Платинова Буковина

Всі новини