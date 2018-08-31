Росія передала на Донбас нові артпідрозділи- 31.08.2018 15:25
Бойовики на окупованих територіях Донецької та Луганської областей отримали нові артилерійські підрозділи з Росії в якості підсилення.
В Головному управлінні розвідки Міністерства оборони відзначили, що посилення відбулось під час початку так званого "шкільного перемир’я". Нагадаємо, що після введення у дію перемир’я у зв’язку з початком навчального року режим тиші протримався ледь декілька годин, після чого бойовики відновили обстріли.
Українські розвідники повідомляють, що з території Росії доставили реактивні системи залпового вогню. Розміщення відбувається наразі здебільшого на території об’єктів державної комунальної власності, тобто, на території лікарень та шкіл.
Всіх працівників, які задіяні в роботі медичних та освітніх установ, на окупованій території в примусовому порядку переводять в категорію держслужбовців. Через це люди втрачають можливість виїздити на територію, яка підконтрольна українській владі.
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