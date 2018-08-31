В Чернівцях посвятили в студенти першокурсників БДМУ- 31.08.2018 14:49
Урочисті заходи з нагоди посвяти у студенти першокурсників Буковинського державного медичного університету відбулись 31 серпня в палаці Академічний.
На перші курси БДМУ цього року було зараховано поняд тисячу студентів, в тому числі і громадян з інших країн.
Проректор з науково-педагогічної роботи та виховання Ніна Зорій разом із деканами факультетів та директором коледжу БДМУ зачитала клятву першокурсника. Традиціно прийняття цієї клятви майбутніми студентами є найбільш хвилюючим моментом посвяти у студенти.
Далі пролунало виконання "Гаудеамусу" - студентського гімну, після чого студенти 6 курсу радо привітали першокурсників, озвучили їм побажання стати гідними носіями статусу студента Буковинського державного медичного університету.
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