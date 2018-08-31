



В Чернівцях посвятили в студенти першокурсників БДМУ - 31.08.2018 14:49

Урочисті заходи з нагоди посвяти у студенти першокурсників Буковинського державного медичного університету відбулись 31 серпня в палаці Академічний.

На перші курси БДМУ цього року було зараховано поняд тисячу студентів, в тому числі і громадян з інших країн.

Проректор з науково-педагогічної роботи та виховання Ніна Зорій разом із деканами факультетів та директором коледжу БДМУ зачитала клятву першокурсника. Традиціно прийняття цієї клятви майбутніми студентами є найбільш хвилюючим моментом посвяти у студенти.

Далі пролунало виконання "Гаудеамусу" - студентського гімну, після чого студенти 6 курсу радо привітали першокурсників, озвучили їм побажання стати гідними носіями статусу студента Буковинського державного медичного університету.

Платинова Буковина, Чернівці

Всі новини