



Вибух на оборонному заводі в Росії - є загиблі - 31.08.2018 14:22

У п’ятницю, 31 серпня, в російському місті Дзержинськ, на заводі імені Свердлова стався вибух.

Відзначимо, що даний завод відноситься до оборонної промисловості, і тут виробляють вибухівку.

В результаті події загинуло троє осіб, також повідомляється про трьох постраждалих. Але це попередні дані, оскільки припускається, що внаслідок вибуху могли загинути до семи людей. Ще під завалами можуть знаходитись троє осіб, доля яких наразі невідома.

Повідомляється, що інцидент стався у будівлі утилізації мін. Перевірку у зв’язку з даною подією розпочато Слідчим комітетом РФ. Повідомляється, що пожежу, яка виникла після вибуху, вже повністю ліквідовано. Проте ліквідація наслідків все ще тиває, що ускладнює огляд місця події та уточнення даних про постраждалих.

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