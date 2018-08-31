15-річний велосипедист потрапив під трактор на Буковині

- 31.08.2018 13:23
15-річний велосипедист потрапив під трактор на Буковині

З тілесними ушкодженнями підліток потрапила на лікарняне ліжко. Поліція встановлює всі обставини дорожньо-транспортної пригоди.

30-го серпня на виїзді із Чернівців у напрямку Магали сталося зіткнення транспортного засобу «МТЗ 82» під керуванням 49-річного жителя села Нова Буда із 15-річним велосипедистом.

Внаслідок ДТП підліток отримав перелом лівої променевої кістки. Лікарі доставили потерпілого до медичної установи.

Попереднє медичне освідчення показало, що водій трактора на момент зіткнення був тверезий. Як розповіли поліції очевидці події, що хлопець об’їжджаючи перешкоду не впорався з керуванням та потрапив під трактор.

За даним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області 

Платинова Буковина, Чернівці

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