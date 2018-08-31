



Європа відмовляється від переходу на зимовий час - 31.08.2018 12:53

В Європейському Союзі мають намір відмовитись від переводу годинників на сезонний зимовий та літній час. Було проведене відповідне опитування, і більшість учасників висовилисьпроти сезонного часу.

Про це повідомив президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер.

Опитування проводилось онлайн, і в ньому взяли участь порядка 4,6 мільона користувачів. Відмовитись від переводу годинників на сезонний час пропонують понад 80% респондентів.

На скасування переводу годинників буле наполягати Юнкер. За його повідомленням, рішення з даного питання може бути прийняте вже сьогодні. Значна більшість людей вважає, що необхідно протягом цілого року використовувати лише літній час, без переводів.

Зазначимо, що на літній сезонний час Україна перейшла йього року у ніч з 24 на 25 березня. На літній час годинники традиційно переводяться на одну годину вперед.

Платинова Буковина

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