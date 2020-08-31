У Землі виявились інші природні супутники

- 31.08.2018 11:52
У Землі виявились інші природні супутники

Місяць вже близько чотирьох мільярдів років супроводжує Землю, і людство вважає Місяць єдиним природнім та постійним супутником. Ннасправді у Землі є багато інших спутників, однак, менших за розмірами.

Іноді в поле тяжіння Земля може захоплювати міні-супутники.

На деякий час невеличкі астероїди, які притягує Земля, стають тимчасовими природніми супутниками планети. Як ззаначають вчені, відкриття таких невеличких супутників може в подальшому відкрити перспективи для розробки надр таких об'єктів.

Такі астероїди в науці також відомі як тимчасово захоплені об'єкти або як тимчасово захоплені прольоти. Іноді їх також називають просто міні-місяцями, хоча, відповідно до діаметру, було би логічніше називати їх мікро-місяцями.

Якщо йдеться про розміри, то Місяць дорівнює приблизно чверті Землі. У порівнянні з нашою планетою тимчасово захоплені об'єкти - надзвичайно, майже безкінечно дрібні. Дані об'єкти - вкрай малі та разом із тим дуже швидко рухаються, через що їх вкрай важко виявити. Розміри таких міні-місяців можуть складати від декількох метрів до декількох десятків метрів. Перший такий міні-місяць вдалось виявити астрономам організації Cataline Sky Survey у 200 6 році. Об'єкт отримав назву 2006 RH120. Вчені зазначають, що цей астероїд потравляє кожгні 20 років на орбіту Землі.

Платинова Буковина

Ключові слова: природні супутники землі, земля супутники, міні-місяці навколо землі

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