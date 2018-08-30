



Поліція розслідує отруєння 14 дітей на Вижниччині - 31.08.2018 11:22

По допомогу медиків звернулися 14 дітей, віком 10-15 років. Всі вони є спортсменами з Київської області, котрі відпочивали на Вижниччині.

До Вижницького відділення поліції 30-го серпня надійшло повідомлення від медиків про те, що до районної лікарні звернулися 14 неповнолітніх зі скаргами на підвищення температури тіла, щлункові розлади та погане самопочуття.

У ході перевірки даної інформації було встановлено, що діти відпочивали і харчувалися в одному з спортивно-оздоровчих комплексів міста Вижниця.

Лікарі оглянули юних пацієнтів та діагностували харчове отруєння. Після надання допомоги дітей у задовільному стані відпустили додому.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 325 (Порушення правил боротьби з епідеміями) Кримінального кодексу України. Наразі встановлюють причину отруєння, проводять досудове розслідування

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

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