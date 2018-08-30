



Кравчук попросив Порошенка про президентську пенсію - 31.08.2018 10:44

Перший президент України Леонід Кравчук звернувся до діючого голови держави Петра Порошенка про призначення йому президентської пенсії.

Як зазначив Кравчук, на довічному грошовому утриманні в Україні наразі з усіх колишніх президентів знаходиться лише Віктор Ющенко. У той же час його попередники - Леонід Кравчук та Леонід Кучма - на дані привілеї не розраховують.

Кравчук відзначив, що він зараз отримує пенсію як колишній депутат, а не як президент. За його словами, цих коштів цілком вистачає, проте він наполягав би на президентській пенсії, хоча б символічній - достатньо буде, як відзначив Кравчук, навіть 5 копійок.

Перший президент України підкреслив, що згідно Конституції, звання президента є довічним, а відмова від грошових виплат - це повна дискредитація цього звання. Леонід Макарович раніше також направляв подібні звернення, однак, не отримав від жодного з президентів відповіді. Він вважає, що президенти бояться виносити таке питання на розгляд до Верховної Ради. Адже виплати будуть направлятись на забезпечення президентів, з якими були пов'язані серйозні справи, як у Кучми з Гонгадзе, наприклад. І тоді щодо такого внесення на розгляд виникне безліч питань.

Що стосується власних коштів, то Леонід Кравчук зазначив, що він наразі отримує пенсію як колишній народний депутат України, а також має дивіденди як співзасновник столичного футбольного клубу "Динамо".

Платинова Буковина

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