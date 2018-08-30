



Скільки вартуватиме проїзд платними дорогами в Україні - 31.08.2018 10:03

Вартість кілометру шляху на майбутніїх платних дорогах України складатиме від 20 до 70 євроцентів, або від 7 до 23 гривень. Після того, як відбудеться тендер на будівництво платної дороги сполученням Київ - Біла Церква, стане відома більш точна вартість. Наразі поки що впевненості у ціні немає. До прикладу, за подолання 50 кілометрів траси від Києва до Білої Церкви вартість може сягати від 350 до 1150 гривень, тобто, розбіг досить відчутний.

Щодо вартості користування майбутніми платними дорогами відзначив міністр інфраструктури України Володимир Омелян. Якщо в Європі проїзд вар'юється від 50 до 70 євроцентів за кілометр, в Китаї еквівалент складає десь 20 євроцентів. В Україні ж за кілометр шляху водії сплачуватимуть 20-70 євроцентів.

Оголошення будівництва платної дороги сполученням Львів - Краковець заплановане у 2018 році. За умов успішного проведення тендеру початок будівництва можливий вже у 2019 році. Окрім того, для будівництва платної автодороги з Києва до Білої Церкуи наразі здійснюється підготовка техніко-економічної документації.

Зазначимо, що меморандум про підготовку попереднього техніко-економічного обгрунтування концесійного будівництва та експлуатації дороги Київ - Біла Церква було підписано Укравтодром та французькою будівельною компанією Bouygues Travaux Publics SAS 25 червня цього року. Також йшлося про будівництво першої черги Великої кільцевої дороги в Києві. Пізніше з фірмою, що отримає перемогу у відповідному конкурсі, буде заключена угода.

У всьому світі будуються та активно використовуються платні автодороги, призначення яких - скорочення та випрямлення маршруту без необхідності заїзду до населених пунктів. У порівнянні зі звичайною такі автодороги - коротші на 50-100 кілометрів в середньому, що дозволяє значно зекономити час у дорозі та використання палива. Однак, за комфорт та економію треба платити. В Україні концесійні дороги будуватимуться з нуля. Єдиною безкотовною альтернативою будуть існуюі нині траси.

Платинова Буковина

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