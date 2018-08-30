В Торонто евакуювали ТЦ через стрілянину- 31.08.2018 09:48
В Торонто, Канада, з місцевого торгового центру Yorkdale було евакуйовано людей через стрілянину, розпочату невідомими особами.
Так, у східній частиці центру почулись два звуки, характерних для пострілів. В поліції відзначили, що між двома 20-літніми чоловіками сталась сварка.
В Twitter на сторінці торгового центру Yorkdale з'явилось повідомленя про те, що торговий центр буде зачинений до 10:00 наступного дня. До цього часу поліція проводитиме в центрі розслідування.
Як повідомляється, постраждалих в результаті даного інциденту немає. Одна людина потребувала медичної допомоги, однак, як було встановлено поліцією, постраждала людина не має жодного відношення до події зі стріляниною.
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