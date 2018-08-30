



В Торонто евакуювали ТЦ через стрілянину - 31.08.2018 09:48

В Торонто, Канада, з місцевого торгового центру Yorkdale було евакуйовано людей через стрілянину, розпочату невідомими особами.

Так, у східній частиці центру почулись два звуки, характерних для пострілів. В поліції відзначили, що між двома 20-літніми чоловіками сталась сварка.

В Twitter на сторінці торгового центру Yorkdale з'явилось повідомленя про те, що торговий центр буде зачинений до 10:00 наступного дня. До цього часу поліція проводитиме в центрі розслідування.

Як повідомляється, постраждалих в результаті даного інциденту немає. Одна людина потребувала медичної допомоги, однак, як було встановлено поліцією, постраждала людина не має жодного відношення до події зі стріляниною.

Платинова Буковина

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