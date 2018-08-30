



В Чернівцях заборонили проведення гей-парадів - 30.08.2018 17:35

На засіданні Чернівецької міської ради 30 серпня було прийняте рішення про заборону на проведення в Чернівцях фестивалей рівності та гей-парадів.

Відзначимо, що на розгляді стояла петиція, зареєстрована 5 липня місцевим активістом Миколою Гунько. Під даною петицією набралось 282 підписи, що дозволило розглянути пеицію органами міської влади.

Так, повідомляється, що міська рада Чернівців підтримала звернення депутатів Чернівецької обласної ради до Верховної Ради України, президента України, Кабінету міністрів України щодо захисту інституції сім’ї в Україні.



До тих пір, поки викладене в даному зверненні питання не буде врегульоване на законодавчому рівні, представники Чернівецької міської ради рекомендують представникам ЛГБТ-спільности не проводити в Чернівцях публічних заходів. За відповаідне рішення проголосували 30 депутатів міської ради.

Платинова Буковина, Чернівці

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