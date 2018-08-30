



Магнітні бурі на вересень 2018 року - 30.08.2018 14:46

В Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця ФІАН повідомляється про магнітні бурі, які очікуються протягом вересня 2018 року.

Так, в наступному місяці варто очікувати шість збурень геомагнітного поля Землі, які за потужністю можна буде прирівняти до магнітних бурь класу G1 (слабка магнітна буря). Збурення магнітної оболонки нашої планети відбудуться у період з 11 по 14 вересня, а також з 16 по 22 вересня.

Магнітні бурі рівня G1, згідно стандартної шкали Національной атмосферної адміністрації США (NOAA), можуть чинити вплив на енергетичні системи. Це означає, що через магнітні бурі можливий невеликий вплив на системи управління космічними апаратами, супутниками, в енергетичних системах можливі слабкі флуктуації. Окрім того, подібні магнітні бурі можуть впливати на початок міграції тварин, а щодо наземних систем, то на високих широтах - до 60 градусів - можут спостерігатись полярні сяйва.

Через магнітні бурі у людей нерідко трапляються розлади нервової системи та інші проблеми зі здоров’ям, нерідко трапляються головні болі, прискорення серцебиття, безсоння, дратівливість, перепади тиску тощо. Якщо ви приймаєте ліки, не зайбувайте приймати їх вчасно, також не зловживайте спиртним та цигарками, відмовтесь від важкої їжі та частіше гуляйте на свіжому повітрі.

Платинова Буковина

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