



Рейтинг найгірших шкіл Чернівців за результатами ЗНО - 30.08.2018 14:29

На порталі Osvita.ua був опублікований рейтинг шкіл з найгіршими показниками згідно з результатами зовнішнього незалежного оцінювання знань.

Наводимо десять найгірших шкіл Чернівців за даним показником. Це:



1. Чернівецька ЗОШ І-ІІІ ступенів технологічного профілю №33.

2. Чернівецька ЗОШ І-ІІІ ступенів №31.

3. Чернівецька ЗОШ І-ІІІ ступенів №39;

4. Чернівецька ЗОШ І-ІІІ ступенів №37;

5. Чернівецька ЗОШ І-ІІІ ступенів №10;

6. Чернівецька ЗОШ І-ІІІ ступенів №25;

7. Чернівецька ЗОШ І-ІІІ ступенів №38;

8. Чернівецька ЗОШ І-ІІІ ступенів №30;

9. Чернівецька гімназія №6;

10. Чернівецька ЗОШ І-ІІІ ступенів №8.

Також раніше з’являлась інформація про рейтинг з 200 найкращих шкіл України за результатами тестування, до якого потрапили також і чернівецькі заклади. Це математично-економічний ліцей №1 (89 місце), гімназія №4 (122 місце), та перша гімназія імені Т.Шевченка (170 місце).

Платинова Буковина, Чернівці

Всі новини