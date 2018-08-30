Рейтинг найгірших шкіл Чернівців за результатами ЗНО- 30.08.2018 14:29
На порталі Osvita.ua був опублікований рейтинг шкіл з найгіршими показниками згідно з результатами зовнішнього незалежного оцінювання знань.
Наводимо десять найгірших шкіл Чернівців за даним показником. Це:
1. Чернівецька ЗОШ І-ІІІ ступенів технологічного профілю №33.
2. Чернівецька ЗОШ І-ІІІ ступенів №31.
3. Чернівецька ЗОШ І-ІІІ ступенів №39;
4. Чернівецька ЗОШ І-ІІІ ступенів №37;
5. Чернівецька ЗОШ І-ІІІ ступенів №10;
6. Чернівецька ЗОШ І-ІІІ ступенів №25;
7. Чернівецька ЗОШ І-ІІІ ступенів №38;
8. Чернівецька ЗОШ І-ІІІ ступенів №30;
9. Чернівецька гімназія №6;
10. Чернівецька ЗОШ І-ІІІ ступенів №8.
Також раніше з’являлась інформація про рейтинг з 200 найкращих шкіл України за результатами тестування, до якого потрапили також і чернівецькі заклади. Це математично-економічний ліцей №1 (89 місце), гімназія №4 (122 місце), та перша гімназія імені Т.Шевченка (170 місце).
Коментарі (0)
Другие новости:
- 30.08.2018 17:35
- 30.08.2018 17:27
- 30.08.2018 15:51
- 30.08.2018 15:40
- 30.08.2018 14:46
- 30.08.2018 14:10
- 30.08.2018 12:43
- 30.08.2018 12:27
- 30.08.2018 12:26
- 30.08.2018 12:19