



Помер співак Йосип Кобзон - 30.08.2018 14:10

На 81-му році пішов з життя відомий російський співак Йосип Кобзон. Відзначимо, що народився Кобзон у місті Часів Яр, що на Донеччині, у 1937 році.

У співака були серйозні проблеми зі здоров’ям, які почались ще з 2001 року. Вже у 2004 році стало відомо, що у Кобзона - ракова пухлина, і того ж року відбулась перша операція з її видалення. Повторне оперативне втручання відбулось вже у 2009 році.

Наприкінці липня, як стало відомо, через погіршення стану Кобзона госпіталізували до лікарні. З того часу він перебував в одній з московських лікарень у відділенні реанімації.

Буквально за день до смерті у ЗМІ з’явилась інформація про різке погіршення стану співака, в результаті чого він ніби то впав у кому. За наявною інформацією, до цього часу життя у тілі співака підтримували за допомогою апарату штучною вентиліцяї легенів. Артист не дожив до свого дня народження - 11 вересня йому б мало виповнитись 81 рік.

Платинова Буковина

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