



Чиновник Чернівецької облради вибачився за бійку з таксистом - 30.08.2018 12:19

Володимир Дьяченко, що є начальником відділу роботи зі зверненнями громадян та доступу до публічної інформації Чернівецької обласної державної адміністрації, приніс вибачення за свої дії.

Нагадаємо про інцидент, що стався вранці понеділка, 27 серпня. Прямо посеред вулиці Дьяченко почав сваритись та штовхатись з водієм таксі, ледь не довівши справу до бійки.

Як відзначила волонтер Катерина Пономарьова, що була пасажиром тієї машини таксі та зняла частину сварки на відео, чиновник облради приніс їй свої вибачення. Перед цим Дьяченко зазначав, що в ситуації, що склалась, він не винний, а водій таксі порушив правила дорожнього руху.

Відзначимо, конфлікт між чиновником та таксистом стався 27 серпня на вулиці Заставнівській .

Платинова Буковина, Чернівці

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