



Газ для українців може здорожчати на 50% - 30.08.2018 10:55

Для побутових споживачів вартість природного газу може в найбличний час зрости майже на 50%. Вартість одного кубометру газу може піднятись у ціні приблизно до 11 гривень.

Таке підвищення вказане у вимогах МВФ для отримання Україною чрегового кредитного траншу, як зазначив міністр соціальної політики України Андрій Рева.

Чиновник підкреслив, що через підвищення тарифів Кабмін планує піти на домовленість із МВФ щодо доведення вартості газу до ринкових показників, щоб отримати наступний транш. Незважаючи на те, що існувала готова формула підрахунку рнкової ціни, раніше уряд ввів помірний тариф на газ для побутових споживачів. При перерахуванні ціни на газ, то вартість кубометру палива подорожчає майже на 50% і складатиме 11 гривень за куб, тоді як зараз вартіст складає 6,95 гривень.

Андрій РЕва зазначає, що підвищення вартості газу для населення є тимчасовим, оскільки Україна не має власного ринку видобутку газу. Після створення такого ринку йтиметься вже про зниженя вартості газу.

Відзначимо, що рішення про продовження спецзобов’язання Нафтогазу відпускати газ для населення України за зниженими цінами було ухвалене Кабінетом міністрів України 29 серпня. Зобов’язання діятиме до 1 жовтня 2018 року, а це значить, що ціни на газ піднімуться не раніше вказаної дати.

Платинова Буковина

Всі новини