За акцизні ліцензії в Чернівцях сплачено 6,4 млн грн

- 30.08.2018 10:39
За акцизні ліцензії в Чернівцях сплачено 6,4 млн грн

Протягом семи місяців цього року підприємці, які перебувають на обліку в Чернівецькій ОДПІ, сплатили до бюджету за ліцензії на право торгівлі пивом, алкогольними напоями і тютюновими виробами 6,4 млн. грн., в т.ч. протягом липня – понад 1,2 млн. грн
Чернівецька ОДПІ звертає увагу, що лише за наявності відповідної ліцензії, суб’єкти підприємницької діяльності, незалежно від форми власності, можуть провадити торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами.

Ліцензію можна отримати, звернувшись до Центру обслуговування платників з відповідною заявою та необхідними документами за місцем провадження суб’єктом господарської діяльності торгівельної діяльності. Не пізніше 10 днів календарних днів ліцензія або рішення про відмову із зазначенням підстав для відмови видається заявнику.

Порядок ліцензування роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами регулюється Законом України від 19.12.1995 №481/95-ВР "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів".

Сектор організації роботи Чернівецької ОДПІ 

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: торгівля підакцизом, акцизні товари ліцензія, одпі чернівці

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

В Чернівцях заборонили проведення гей-парадів На засіданні Чернівецької міської ради 30 серпня було прийняте рішення про заборону на проведення в Чернівцях фестивалей рівності та гей-парадів.
- 30.08.2018 17:35
Встановлено нові факти незаконного вивезення лісу на Буковині Правоохоронці виявили порушення в ході проведення на території Чернівецької області профілактичного заходу
- 30.08.2018 17:27
В Тернополі чоловік одружився за паспортом друга Обвинувальний акт у відношенні до особи, що використав для одруження чужий паспорт, був скерований до суду Тернопільською
- 30.08.2018 15:51
В Криму продовжується екологічна катастрофа На півночі анексованого Росією півострова Крим відбувається справжня екологічна катастрофа. В таких містах, як Джанкой
- 30.08.2018 15:40
Магнітні бурі на вересень 2018 року В Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця ФІАН повідомляється про магнітні бурі, які очікуються протягом вересня 2018 року.
- 30.08.2018 14:46
Рейтинг найгірших шкіл Чернівців за результатами ЗНО На порталі Osvita.ua був опублікований рейтинг шкіл з найгіршими показниками згідно з результатами зовнішнього
- 30.08.2018 14:29
Помер співак Йосип Кобзон На 81-му році пішов з життя відомий російський співак Йосип Кобзон. Відзначимо, що народився Кобзон у місті Часів Я
- 30.08.2018 14:10
Україна виконує збов’язання з ідентифікації тил загиблих - Геращенко Як заявила Уповноважена Президента України з мирного врегулювання конфлікту на Донбасі Ірина Геращенко
- 30.08.2018 12:43
Цивільно-правова угода з фізичною особою в 2018 році. Правила та вимоги За цивільно-правовим договором відносини регламентується не трудовим законодавством, а виключно
- 30.08.2018 12:27
Wizz Air відкривають нові маршрути з України Згідно з повідомленням авіаперевізника Wizz Air, з України найближчим часом будуть відкриті п’ять нових маршрутів.
- 30.08.2018 12:26

Всі новини