



На Буковині виявили декількох порушників-іноземців - 30.08.2018 09:29

Громадянина Австралії притягнули до адміністративної відповідальності на Буковині з приводу недотримання ним порядку пересування, а також зміни місця рроживання.

За дані порушення іноземцю необхідно буде сплатити штраф у розмірі 1700 гривень, відповідно до частини 1 статті 203 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Окрім того, аналогічні порушення скоїв в Кельменецькому районі Чернівецької області громадянин Молдови, якому також треба буде сплатити штраф.

В Чернівцях також було виявлено громадянина Азербайджану, у якого завершився термін перебування в Україні, після спливання якого він ухилявся з виїзду з території України. Йому також необхідно понести адміністративне покарання у вигляді штрафу в розмірі 2000 гривень. У відношенні до його особи буде застосоване присусове повернення на Батьківщину. Окрім того, мешканця Чернівців, що приймав порушника, буде притягнуто до відповідальності згілдно зі статтею 205 Кодекса України про адміністративні правопорушення.

Платинова Буковина, Чернівці

Всі новини