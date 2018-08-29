В Чернівцях розформують інспекцію з благоустрою

- 29.08.2018 16:10
В Чернівцях розформують інспекцію з благоустрою

 Виконуючий обов'язки міського голови Черніаців Василь Продан аідзначає, що інспекцію з питань благоустрою планується ліквідувати. Натомість буде сформоване управління благоустрою.

Секретар міськради зазначив, що працівники інспекції при виконкомі не є працівниками органів місцевого самоврядування. Згідно чинного законодавства, всі працівникисфери благоустрою мають бути в обов'язковому порядку  службовцями органів місцевого самоврядування. Одже, це означає зміну статусу цих працівників, і створення відповідної структури. 

Новий закон розпочинає діяти з 28 вересня поточного року. Нове управління буде також займатись питаннями паркування.

Продан також зазначив, що до нового управляння працівників набиратимуть за конкурсом. Подавати свої кандидатури можуть і працівники інспекції з благоустрою, якщо у них є таке бажання. Перевагу їм може надати наявність досвіду роботи.

Платинова Буковина, Чернівці

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