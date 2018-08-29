



До зими Україна може отримати черговий транш МВФ - 29.08.2018 15:14

Представники НБУ відзначають, що Міжнародний валютний фонд може надати Україні черговий транш вже до грудня поточного року. Об'єми фіндопомоги складуть близько 2 мільйонів доларів.

Заступник голови Нацбанку Олег Чурій зазначив, що даний кредит відкриє доступ до фінансування від Світового банку та Єврокомісії, що складе 1,5 мільярди доларів. Чурій підкреслив, що прогноз щодо надання траншу є позитивним - оскільки МВФ оголосили про свій візит до України.

Згідно з планами, питання щодо траншу може бути вирішене ближче до кінця осені.

Окрім відкриття доступу до іншої фіндопомоги, Україна з новим траншем зможе вийти на ринок євробондів та зробити розміщення так званих довгих бондів на 1,5 мільярди доларів.

Що стосується курсу гривнію то в НБУ вважають, що навіть транш МАФ не є визначальним фактором.

Платинова Буковина, Чернівці

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