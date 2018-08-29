



Зняття з обліку по безробіттю призведе до втрати субсидії - 29.08.2018 13:18

Медіа-джерела поширили інформацію про те, що безробітних зніматимуть з обліку в центрах зайнятості та позбавлятимуть права на субсидію. Йдеться про тих безробітних, які не хочуть працевлаштовуватись протягом тривалого часу.

Згідно з даними, в центрах зайнятості в Україні на обліку стоять 300 тисяч безробітніх. Ці люди не можуть знайти підходяще місце роботи. Повідомляється, що після двох відмові від варіантів роботи людину лишають статусу безробітньої. Через це людина втрачає також допомоги по безробіттю, а також - субсидії на оплату послуг ЖКГ.

Повідомимо, що майже 7 мільйонів українських родин отримували субсидію до завершення минулого опалювального сезону. Після введення нових правил нарахування субсидій кількість субсидіантів в Україні вже з вести суттєво зменшилась.

За словами виконувача обов'язків голови Державної служби зайнятості Валерія Ярошенка, перед відомством не стоїть завдання про примусове зняття людей з обліку, аби зекономити на виплатах допомоги. Центри зайнятості прагнуть допомогти людям знайти роботу та отримувати стабільний дохід.

Якщо люди дійсно безробітні, і шукають собі працевлаштування через центри зайнятості, боятися їм нема чого. Якщо людина перебуває на обліку з безробіття для пільг, то тут ризики, звичайно ж, є. Вже вдруге за цей рік - вже цієї осені - Міністерство соціальної політики переглядатиме списки субсидіантів. Раніше подібні перевірки відбувались лише раз на рік.

Платинова Буковина

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