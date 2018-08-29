



ЄСПЛ приняв на розгляд скаргу України щодо політв'язнів РФ - 29.08.2018 14:39

Україна подала до Європейського суду з прав людини міждержавну скаргу стосовно 71 особи, що незаконно утримуються на території Росії та в окупованому Криму і є політичними в'язнями.

Відповідне повідомлення Міністерство юстиції України опублікувало напередодні, 28 серпня, у своєму профілі у Twitter.

Повідомляється, що скарга стосовно порушення прав українських громадян, що незаконно утримувались або утримуються наразі в окупованому Криму чи в Росії, була зареєстрована Європейським судом з прав людини. Дана міждержавна скарга була подана Україною 11 серпня поточного року, у відповідості до статті 33 Європейської конвенції з прав людини. Відповідну заяву було зареєстровано під номером 38334/18.

На сайті ЄСПЛ в повідомленні відзначається, що заява стосується заараштованих та переданих до суду українських осіб. Такі особи незаконно засуджені Росією у звинуваченні в участі в заборонених російським законодавством організаціях. Також їх звинувачують у скоєнні насильства чи розпалюванні ненависті, військових злочинах, шпигунстві та тероризмі.

Платинова Буковина

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