Велика Британія та ЄС можуть не встигнути з угодою про Брекзіт

- 29.08.2018 12:11
Велика Британія та ЄС можуть не встигнути з угодою про Брекзіт

Згідно офіційних заяв Лондона та Брюселя, вонимають встигнути до так званого дедлайну з узгодженням умов Брекзіту, тобто, на це у них є час протягм наступних семи тижнів. Водоночас, таку вірогідність як європейські, так і британські чиновники розглядають як вкрай низьку.

Наразі сторони планують хоча б до середини листопада завершити переговори стосовно умов виходу країни з блоку. Раніше називалась орієнтовна дата завершення таких переговорів, і це було 18 жовтня.

Можливо, що даної угоди сторони можуть взагалі не досягнути через затягнення переговорів.

Згідно з думкою багатьох експертів, підсумкову угоду сторони можуть презентувати в грудні 2018 року або навіть у січні наступного. Проте це може свідчити навіть про відміну переговорів. Зазначимо, що головна теза, що є каменем спотикання упереговорах, є питання кордонів між Ірландією та Північною Ірландією, що входить до складу Сполученого королівства.

Тому дуже важливо, щоб сторони досягли угоди вже цієї осені, тому як до виходу Великої Британії з ЄС, що заплановано на 29 березня 2019 року, обидва парламенти мають встигнути ратифікувати дану угоду.

 

Платинова Буковина

Ключові слова: вихід великої британії з ЄС, угода про брекзіт

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