



З 3 вересня в Чернівцях знову курсуватимуть маршрутки 11 та 12 - 29.08.2018 11:48

Рух маршруток №11 та №12 в Чернівцях буде відновлений з наступного тижня, тобто, з 3 вересня. Також планується відновлення руху усіх інших маршруток, які було відмінено у зв'язку з проведеним транспортним експериментом.

Даний транспортний експеримент тривав у Чернівцях протягом трьох місяців.

Як зазначив секретар міської ради Василь Продан, ані міська рада Чернівців, а ні департамент не планують продовжувати надалі даний департамент. Одже, вже з наступного тижня знову вийдуть на маршрути міські автобуси №11, 12, 9 та 9А. Всі вони курсували до червня 2018 року.

Варто також зазначити, що перед відновленням руху маршруток має відбутись засідання виконавчого комітета та прийняте рішення про збільшення вартості проїзду в маршрутках. Нагадаємо, що з 1 вересня в Чернівцях тариф на проїзд в маршрутках буде збільшений та складатиме 5 гривень за поїздку.

Платинова Буковина, Чернівці

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