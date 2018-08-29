Сонце демонструє дивну поведінку під час низької активності

- 29.08.2018 14:15
Сонце демонструє дивну поведінку під час низької активності

В період мінімальної активності Сонце продовжує генерувати величезну кількість смертельно небезпечних гама-променів. Механізм цього явища для вчених є загадкою, проте, вони вважають, що даний феномен може бути пов'язаний з магнітними полями нашої зірки.

Так, в результаті взаємодії космічних променів з протонами у складі сонячної речовини виникають високоенергетичні гама-промені. Зазвичай, зірка поглинає гама-радіацію, однак, траекторії космічних променів змінюються під впливом сильних магнітних полів, і це призводить до випуску у зовнішній простір високоенергетичних фотонів.

Спеціалісти зробили аналіз даних за минулі 10 роки. Дані було отримано з космічної обсерваторії NASA Fermi Gamma-ray Space Telescope. Так, у проміжку часу 2008-2009 років Сонце перебувало в періоді низької активності, тоді як 2013 рік означився високою сонячною активністю. Після цього дослідники дали оцінку кількості подій випуску гама-радіації, оцінили енергію фотонів, у залежності від активності Сонця.

В результаті виявилось наступне. У порівнянні з передбачуваною кількістю гама-променів, Сонце випускає значно більше гама-променів з енергією 50 мільярдів електронвольт. Окрім того, в час низької сонячною активності прилади також реєстрували промені з енергією близько 100 ГеВ, а один фотон міг мати енергію в неймовірні 467,7 ГеВ.

Поведінка магнітних полів Сонця надзвичайно вразила астрономів. І наразі вчені поки що не можуть знайти зв'язок між надлишковою кількістю гама-променів зі сплахами на Сонці та плямами на поверхні зірки.

 

Платинова Буковина

Ключові слова: низька сонячна активність, магнітні поля сонця, гама промені з сонця

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