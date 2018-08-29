



Богословська вдарила Червоненка в прямому ефірі - 29.08.2018 10:44

Українська політична діячка Інна Богословська, колишній народний депутат України, взяла участь разом із українським бізнесменом та політиком Євгеном Червоненком у політичному ток-шоу "Пульс", що виходить в ефірі телеканалу "112 Україна".

В ефірі ток-шоу 28 серпня Богословська вдарила Червоненка у відповідь на його фразу.

Власне, Богословська відзначила, що не має наміру "спілкуватись базарною мовою". На це Червоненко відмітив, що вона так само і розмовляє, особливо "коли приходить за грошима". Саме ця відповідь обурила колишню депутатку, і вона кинулась з кулаками на опонента, з криком "які гроші?" вдарила його в лице.

Тим не менш, Червоненко встиг відхилитись від удару, підставивши плече. Бійку розборонили ведучі шоу.

Платинова Буковина

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