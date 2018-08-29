Україна посилює військову присутність в Азовському морі

- 29.08.2018 09:42
Україна посилює військову присутність в Азовському морі

Україна розраховує в найближчий час збільшитив Азовському морі корабелне угруповування, посилити позиції артилерії та морської піхоти, як повідомляють у прес-службі Військово-морських Сил Збройних Сил України.

Як повідомив очільник ВМС ЗСУ адмірал Ігор Воронченко, на Азовському морі в найближчий час планужться збільшення корабельного угрупування, а також морської піхоти та артилерії. Дані заходи передбачені для того, щоб забезпечити всім рубежам України надійний захист та гарантувати мирну виробничу діяльність в акваторії Азовського моря.

Напередодні стало також відомо про скликання президентом УкраїниПетром Порошенко Ради національної безпеки та оборони стосовно блокади РФ Азовського моря.

Відзначимо, що британський експерт Глен Грант бачить у російській блокаді Азовскього моря серйозні ризики для України та велику вірогідність втрати. За його словами, якщо брати до уваги умовну шкалу у 10 балів, то ризики початку військово-політичного конфлікту навколо Азовського моря ним оцінюються у 7-8 балів.

Платинова Буковина

Ключові слова: азовське море рзики, акваторія азовського моря україна

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

В Чернівцях розформують інспекцію з благоустрою Виконуючий обов'язки міського голови Черніаців Василь Продан аідзначає, що інспекцію з питань благоустрою планується ліквідув
- 29.08.2018 16:10
На Буковині не вистачає підручників перед початком шкільного року З цього навчального року починає діяти нова українська школа, згідно якої буде змінена система початкової школи
- 29.08.2018 15:41
До зими Україна може отримати черговий транш МВФ Представники НБУ відзначають, що Міжнародний валютний фонд може надати Україні черговий транш вже до грудня поточного ро
- 29.08.2018 15:14
ЄСПЛ приняв на розгляд скаргу України щодо політв'язнів РФ Україна подала до Європейського суду з прав людини міждержавну скаргу стосовно 71 особи
- 29.08.2018 14:39
Сонце демонструє дивну поведінку під час низької активності В період мінімальної активності Сонце продовжує генерувати величезну кількість смертельно небезпечних гама-променів
- 29.08.2018 14:15
НЛО стали більш активними через наближеня Нібіру - уфологи Уфологи спостерігають надмірну активність НЛО майже по всьому світу, і пов'язують це із наближенням до Землі
- 29.08.2018 13:39
Зняття з обліку по безробіттю призведе до втрати субсидії Медіа-джерела поширили інформацію про те, що безробітних зніматимуть з обліку в центрах зайнятості
- 29.08.2018 13:18
Велика Британія та ЄС можуть не встигнути з угодою про Брекзіт Згідно офіційних заяв Лондона та Брюселя, вонимають встигнути до так званого дедлайну з узгодженням умов Брекзіту
- 29.08.2018 12:11
З 3 вересня в Чернівцях знову курсуватимуть маршрутки 11 та 12 Рух маршруток №11 та №12 в Чернівцях буде відновлений з наступного тижня, тобто, з 3 вересня.
- 29.08.2018 11:48
Каспрука мають вивести зі складу виконкому Олексія Каспрука, якого депутати усунули від виконання обов'язків Чернівецького міського голови, планують виключити зі складу виконавчого комітету міськради.
- 29.08.2018 11:23

Всі новини