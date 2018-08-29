



Україна посилює військову присутність в Азовському морі - 29.08.2018 09:42

Україна розраховує в найближчий час збільшитив Азовському морі корабелне угруповування, посилити позиції артилерії та морської піхоти, як повідомляють у прес-службі Військово-морських Сил Збройних Сил України.

Як повідомив очільник ВМС ЗСУ адмірал Ігор Воронченко, на Азовському морі в найближчий час планужться збільшення корабельного угрупування, а також морської піхоти та артилерії. Дані заходи передбачені для того, щоб забезпечити всім рубежам України надійний захист та гарантувати мирну виробничу діяльність в акваторії Азовського моря.

Напередодні стало також відомо про скликання президентом УкраїниПетром Порошенко Ради національної безпеки та оборони стосовно блокади РФ Азовського моря.

Відзначимо, що британський експерт Глен Грант бачить у російській блокаді Азовскього моря серйозні ризики для України та велику вірогідність втрати. За його словами, якщо брати до уваги умовну шкалу у 10 балів, то ризики початку військово-політичного конфлікту навколо Азовського моря ним оцінюються у 7-8 балів.

Платинова Буковина

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