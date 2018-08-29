Україна посилює військову присутність в Азовському морі- 29.08.2018 09:42
Україна розраховує в найближчий час збільшитив Азовському морі корабелне угруповування, посилити позиції артилерії та морської піхоти, як повідомляють у прес-службі Військово-морських Сил Збройних Сил України.
Як повідомив очільник ВМС ЗСУ адмірал Ігор Воронченко, на Азовському морі в найближчий час планужться збільшення корабельного угрупування, а також морської піхоти та артилерії. Дані заходи передбачені для того, щоб забезпечити всім рубежам України надійний захист та гарантувати мирну виробничу діяльність в акваторії Азовського моря.
Напередодні стало також відомо про скликання президентом УкраїниПетром Порошенко Ради національної безпеки та оборони стосовно блокади РФ Азовського моря.
Відзначимо, що британський експерт Глен Грант бачить у російській блокаді Азовскього моря серйозні ризики для України та велику вірогідність втрати. За його словами, якщо брати до уваги умовну шкалу у 10 балів, то ризики початку військово-політичного конфлікту навколо Азовського моря ним оцінюються у 7-8 балів.
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