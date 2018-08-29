



Подоходного податку в Чернівцях сплачено вже на 429 млн грн - 29.08.2018 09:32

Упродовж семи місяців цього року з офіційних доходів чернівчани сплатили до бюджету обласного центру 429,1 млн. грн. податку на доходи фізичних осіб що на 91,9 млн. грн., або на 27,2 відс. більше, ніж торік. Податок на доходи фізосіб стабільно забезпечує місцеву громаду надходженнями та складає 61,3 відс. загальної суми податків.

У тому числі, з доходів у вигляді заробітної плати бюджет Чернівців отримав 388,2 млн. грн., що складає 90,5 відс. надходжень податку; з грошового забезпечення, одержаного військовослужбовцями, казна міста цьогоріч отримала 29,7 млн. грн.; кампанія декларування доходів громадян додала до бюджету 6,4 млн. грн.; податкові агенти, із доходів платників інших ніж заробітна плата, перерахували до казни Чернівців 4,6 млн. грн.

Чернівецька ОДПІ нагадує, що З Законом України від 07.12.2017 р. №2246-VIII «Про Державний бюджет України на 2018 рік» встановлено мінімальну заробітну плату у наступному розмірі:

у місячному − 3723 грн.;

у погодинному − 22,41 грн.

Завдяки соціально відповідальним працедавцям, які дотримуються гарантій в оплаті праці, місцева громада отримала вагомий фінансовий ресурс для виконання соціально-економічних програм.

Сектор організації роботи Чернівецької ОДПІ

Платинова Буковина, Чернівці

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