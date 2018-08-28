В Нігерії жителі помстились пітону-козоїду

- 28.08.2018 16:38
В Нігерії жителі помстились пітону-козоїду

В місті Оджо, що розташоване в нігерійському штаті Лагос, місцеві жителі знайшли пітона, який проковтнув козу, вбили та з'їли плазуна.

Як повідомляєтья, пітон жив собі в болоті неподалік від допогосподарства та одного разу вибрався, абиз'їсти козу, що паслася на подвір'ї одного з будиночків. Ще до того, як люди знайшли змію, вона вже проковтнула козу і не змогла рушити з місця.

Чоловік, що помітив нагодованого пітона, покликав на місце "злочину" інших сусідів. Один з людей повіомив, що тут і раніше вбивли пітомів, і цей екземпляр був у порівнянні з ними відносно невеликим. Місцеві жителі раді тому, що обідом для плазуна стала коза, а не маленька дитина, хоча, така трагічна подія цілком могла статись. Змію вбили та витягли з її черева козу. Самого ж пітона після цього приготували та з'їли.

В перелік найбільших змій у світі входять ієрогліфові пітони, що мешкають у Нігерії. Довжина тіла таких плазунів може сягати шести метрів, а вага досягає 100 кілограмів. Як повідомляється, такі пітони не проти поласувати імпалами, і траплялись випадки, коли змії ковтали тварин вагою до 58 кілограмів. Не нехтують пітони також півтораметровими нільськими кроводилами, бородавниками та навіть леопардами.

Платинова Буковина

Ключові слова: нігерійські пітони, пітон ієрогліфовий, пітон з'їв козу

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