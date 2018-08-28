Представництво України при СНД закрите- 28.08.2018 15:39
В серпні 2018 року при статутних органах СНД було закрите українське представництво. Про це повідомив Сергій Лебєдєв, голова Виконавчого комітету Співдружності незалежних держав, в Мінську у вівторок, 28 серпня.
Лебєдев також відзначив, що у ситуації, що склалась, нічого трагічного немає, та пригадав схожий випадок.
Голова виконкому сподівається, що з Україною врешті-решт через посольство України в Беларусі все ж лишається контакт, та висловив надію, що країна все ж таки збереже свою присутність у блоці.
Окрім тго, за словами Лебєдєва, юридично Україна все ще лишається країною-учасником Співдружності, через що їй ще направлятимуться всі документи та запрошення на заходи. Зокрема, буде направлене запрошення до Астани на 2 листопада - на засідання ради глав урядів СНД.
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