



Представництво України при СНД закрите - 28.08.2018 15:39

В серпні 2018 року при статутних органах СНД було закрите українське представництво. Про це повідомив Сергій Лебєдєв, голова Виконавчого комітету Співдружності незалежних держав, в Мінську у вівторок, 28 серпня.



Лебєдев також відзначив, що у ситуації, що склалась, нічого трагічного немає, та пригадав схожий випадок.

Голова виконкому сподівається, що з Україною врешті-решт через посольство України в Беларусі все ж лишається контакт, та висловив надію, що країна все ж таки збереже свою присутність у блоці.

Окрім тго, за словами Лебєдєва, юридично Україна все ще лишається країною-учасником Співдружності, через що їй ще направлятимуться всі документи та запрошення на заходи. Зокрема, буде направлене запрошення до Астани на 2 листопада - на засідання ради глав урядів СНД.

Платинова Буковина

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