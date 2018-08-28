



Максимюк розкритикував депутатів, що сприяли відставці Каспрука - 28.08.2018 14:45

Депутат Чернівецької міськради Василь Максимюк, що очолює фракцію "БПП "Солідарність" у міськраді, з критикою оцінив рішення ради стосовно скасування допорогових закупівель. За словами депутата, дане рішення не є прозорім та чесним.

Згідно заяви Максимюка, дане рішення призначене для виділення з бюджету коштів на потреби округів депутатів, що голосували за відставку Каспрука. Депутат зазначив, що таким чином кошти можна освоювати швидше, але навряд це робитиметься прозоро та чесно.

Максимюк підкреслив, що за рахунок бюджетних коштів депутати наразі відбувається розплата за припинення повноважень мера. За його словами, більшу частину з об'єктів, які було ухвалено, складають ті, що стосуються округів окремих депутатів. Сам же бюджет Чернівців депутат вважаєе бюджетом для розпилу та підкупу жителів.

Також очільник фракції БПП відзначив, що жодних коштів на виконання будь-яких робіт протягом чинного скликання міської ради на його виборчий округ направлено не було. Максимюк підсумува, що таким чином депутати, що припинили дію повноважень Каспрука, вигляатимуть для виборців кращими, аніж інші депутати, зокрема, він.

Платинова Буковина, Чернівці

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